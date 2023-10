MotoGP | Domenicali (Ducati): “Bagnaia o Martin? Ducati ha già vinto”

MotoGP Ducati 2023 – Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Corse non ha dubbi, che il Campionato venga vinto da Bagnaia o Martin non farà differenza, perchè Ducati ha già vinto.

Il duello tra Bagnaia e Martin è entrato ancora più nel vivo a Mandalika; sulla pista indonesiana lo spagnolo era andato in testa al Mondiale dopo la gara Sprint, ma la caduta avvenuta nella gara “lunga” della domenica da +7 lo ha fatto scendere a -18 punti dal piemontese.

Con ancora 185 punti a disposizione tra gare Sprint e gare della domenica tutto può accadere, ecco cosa ha detto Domenicali alla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni Claudio Domenicali su parità trattamento Bagnaia Vs Martin MotoGP 2023

“E’ un bellissimo finale di stagione. Credo che se avessimo chiesto a uno sceneggiatore lo avrebbe scritto così. Siamo professionisti, ma emotivamente coinvolti. Io mi sento il primo tifoso. Pecco e Jorge hanno la stessa moto. Che vinca il migliore. Cioè quello che gestirà meglio le difficoltà, la pressione. Sono tutti e due piloti ufficiali. E mi piace dire che Bezzecchi non è tagliato fuori: ha fatto cose straordinarie pur con una differenza di specifica, per quanto davvero minima. Le moto rosse sono due. Quando si è trattato di scegliere (tra Bastianini e Martin, ndr), Enea (Bastianini) veniva da quattro gare vinte. E poi, ribadisco, le moto ufficiali sono quattro.”

Dichiarazioni Claudio Domenicali su Differenze Guida Bagnaia Vs Martin MotoGP 2023

“Pecco è L’eleganza. Come guida. È il Pinturicchio della moto. Lui dipinge, pennella. Jorge ha la grinta, la determinazione, certi sorpassi. E le pieghe. Ci sono sue fotografie che sono irripetibili, in cui tocca terra con la spalla.”

Dichiarazioni Claudio Domenicali Marc Marquez Ducati Gresini MotoGP 2024

“Produrrà un grande interesse per il campionato. E molto interessante anche per noi. È arrivato in modo un po’ rocambolesco, ma la scelta dei piloti è nella piena facoltà dei nostri team. Mi aspetto che sia subito competitivo. C’è un rischio per l’armonia, fa parte della filosofia del rischio controllato di cui dicevamo. Di certo il suo arrivo farà in modo che tutti gli altri piloti si impegnino ancora di più, lo faranno fin dall’inverno. Diventerà più difficile per le altre squadre, perché i nostri si prepareranno come non mai.”

