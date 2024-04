MotoGP | GP Austin Sprint Race, Rins: “È stata una gara molto difficile”

GP Austin MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in sedicesima posizione.

Rins è stato costretto a recuperare posizioni partendo dall’ultimo posto dopo essere uscito di pista alla seconda curva. Nonostante gli sforzi per recuperare terreno con alcuni sorpassi, il pilota ha ammesso di aver faticato nella seconda metà della gara. Rins ha rivelato di aver avvertito una mancanza di supporto sull’anteriore della sua moto nei giri finali, un problema che la squadra sta investigando attivamente. Determinato a superare questa sfida, il pilota si impegna a adattare il suo stile di guida per affrontare la situazione in modo diverso e superare tali problemi in futuro.

Dichiarazioni Alex Rins GP Austin MotoGP 2024

“È stata una sprint molto difficile, ancora di più perché sono rimasto coinvolto nel problema che ha avuto Marco [Bezzecchi] alla partenza. Poi, alla seconda curva, sono uscito di pista con lui ed ero ultimo. Poi ho provato a guidare da solo e a recuperare posizioni, ho fatto qualche sorpasso. Era difficile. Abbiamo faticato nella seconda metà della gara Sprint. Negli ultimi giri non sentivo abbastanza supporto sull’anteriore. Stiamo verificando il motivo per cui è così. Devo adattarmi e scoprire come guidare in un modo leggermente diverso per non avere questi problemi.”

4.6/5 - (41 votes)