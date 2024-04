MotoGP | GP Austin Sprint Race, Quartararo: “Il modo in cui stiamo lavorando sia buono”

GP Austin MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in 15esima posizione.

Fabio Quartararo del Team Yamaha ha riflettuto sulla sua performance dopo la Sprint Race, evidenziando le sfide incontrate durante la gara e la strategia adottata per affrontarle. Quartararo ha discusso del duello con Alex Marquez, rivelando che, sebbene fosse più veloce in determinati settori, non è riuscito a superare il suo avversario nei momenti cruciali. Tuttavia, ha espresso ottimismo riguardo alle modifiche significative apportate alla moto durante il fine settimana e alla decisione di utilizzare una configurazione inedita per la gara Sprint. Questo approccio audace ha offerto al team l’opportunità di sperimentare grandi cambiamenti e acquisire nuove prospettive. Nonostante i risultati non rispecchino completamente il loro lavoro, Quartararo ha sottolineato la validità del loro metodo di lavoro, concentrato sull’esplorazione di soluzioni innovative. Guardando al futuro, il pilota ha enfatizzato l’importanza di rimanere aperti alle nuove idee e di continuare a esplorare diverse opzioni per migliorare le prestazioni della squadra.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Austin MotoGP 2024

“Oggi ero dietro ad Alex Marquez ed ero più veloce nei settori 2 e 3, ma lui era più veloce nei settori 1 e 4. Ogni volta che lo raggiungevo lui si allontanava di nuovo, quindi non sono riuscito a superarlo negli ultimi giri . Detto questo, in ogni run che abbiamo fatto questo fine settimana, abbiamo provato cambiamenti piuttosto importanti sulla moto. Inoltre, per la gara Sprint siamo usciti con una moto che non abbiamo mai usato, e penso che sia una cosa positiva essere nella posizione in cui ci troviamo adesso: possiamo provare grandi cambiamenti. Penso che il modo in cui stiamo lavorando sia buono, anche se i risultati non lo rispecchiano. Stiamo provando cose che non abbiamo mai fatto in passato. Domani proveremo di nuovo qualcosa di nuovo al mattino e se questo ci darà nuove idee per la gara, allora lo proveremo. Non dobbiamo essere conservatori nella nostra posizione attuale, e provare cose diverse ci dà un senso di direzione verso cui lavorare, e questo ci dà idee positive per il futuro.”

