MotoGP | GP Austin Sprint Race, Bezzecchi: “Ho fatto fatica”

MotoGP GP Austin Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in tredicesima posizione.

Scattato dalla quarta fila dello schieramento, ma bloccato nella bagarre delle prime curve, Marco chiude il primo giro in fondo al gruppo in P18. Capace di imporre un buon ritmo nella seconda metà di gara, risale la classifica fino alla 13esima piazza.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Austin MotoGP 2024

“Una gara dall’inizio davvero complicata: sono partito bene, ma poi, nel traffico, per evitare Pecco, alla curva due ho dovuto frenare all’improvviso. Mi sono toccato con Alex Marquez e ho rotto un pezzo della carena. Senza un’ala, la moto è molto squilibrata e mi sono trovato in fondo al gruppo. Ho fatto fatica, ma sono riuscito a risalire. Il passo non è male e spero di fare meglio domani.”

