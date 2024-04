MotoGP | GP Austin Sprint Race, Martin: “Abbiamo buone informazioni per domani”

MotoGP GP Austin Ducati Pramac Team – Jorge Martin dopo la doppia caduta in qualifica ha raccolto un podio nella gara Sprint di Austin, teatro del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

Scattato dalla seconda fila, ha perso qualche posizione nel caos della prima curva, ma ha poi recuperato superando a fine gara il rookie Pedro Acosta, chiudendo terzo. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Austin MotoGP 2024

“Qui ad Austin la resilienza è iniziata in qualifica, sono caduto due volte ma sono riuscito a fare una prima fila con una gomma soft che non mi piaceva. In gara alla partenza non è stato facile, mi aspettavo di arrivare più davanti ma il passo è stato forte. Oggi ho gestito, ma siamo arrivati con le vibrazioni a fine gara, la media l’hanno provata Pecco e Marc e abbiamo buone informazioni per domani. Va gestita perché se partiamo come oggi, non sarà bello guidare con quel feeling. E’ tornato il chattering al secondo giro, poi ho capito come guidare e a fine gara si stava riducendo, sono ottimista per domani, se partiamo calmi possiamo gestirlo ma dobbiamo trovare una soluzione per il proseguo della stagione.”

