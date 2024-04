MotoGP | Gp Austin Sprint Race, Vinales: “Ora riesco a sfruttare il mio stile di guida”

MotoGP Gp Austin Aprilia Racing – Maverick Vinales su Aprilia RS-GP ha vinto la seconda gara Sprint consecutiva dopo quella del Portogallo.

Il pilota della casa di Noale, partito dalla pole position, ha dominato il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024, tagliando il traguardo davanti alle Ducati di Marc Marquez (Gresini) e Jorge Martin (Pramac). Ecco cosa ha detto il #12 a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race Gp Austin MotoGP 2024

“Il cambiamento è stato dal Qatar dell’anno scorso, gli ingegneri hanno trovato il bilanciamento che mi serve per andare veloce e per sfruttare il mio stile di guida. Da quando ho trovato il grip giusto siamo sempre stati davanti, questa costanza ci sta facendo credere ancora di più. Quando ti senti la moto più tua è tutta un’altra storia, merito del lavoro che abbiamo fatto al box. La partenza è migliorata, ma ci manca uno step che arriverà, in inverno abbiamo lavorato sulla frizione e ora in MotoGP se parti davanti fai un garone. Abbiamo graining a destra, ho un dubbio sulla media, dobbiamo capire ma le gomme erano buone, potevo girare in 2.2, ma venti giri sono tanti e dovremo lavorare questa notte per capire cosa scegliere.”

