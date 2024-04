MotoGP | Gp Austin Sprint Race: domina Vinales, Marc Marquez e Martin a podio

MotoGP Gp delle Americhe Sprint Race – Maverick Vinales dopo aver centrato la pole position, si aggiudica anche la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

Sul circuito di Austin il pilota dell’Aprilia non ha lasciato spazio agli avversari e dopo una grande partenza ha tenuto sempre la testa della gara.

Il #12 della casa di Noale ha tagliato il traguardo con con ampio margine sul secondo classificato Marc Marquez. L’otto volte iridato è la miglior Ducati al traguardo, non una GP 24, ma la GP 23 del Gresini Racing. Sul terzo gradino del podio dopo una bella partenza dalla sesta casella Jorge Martin, sempre più leader della classifica iridata.

Ottima la gara del rookie Pedro Acosta, che scattato dalla prima fila ha lottato per il podio fino a poche tornate dal termine e che ha chiuso quarto. Il pilota della KTM Team GASGAS Tech3 continua a stupire e domani potrà essere protagonista nella gara “lunga”.

Quinto sotto alla bandiera a scacchi Aleix Espargarò, che ha preceduto la Ducati Factory di Enea Bastianini e la KTM di Jack Miller.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo una pessima partenza (la moto si è impennata, ndr), ha chiuso ottavo dopo aver “galleggiato” a lungo in decima posizione. Per il #1 della Ducati problemi di grip e vibrazioni che ne hanno rallentato la prestazione.

Chiudono la Top Ten Raul Fernandez con l’Aprilia RS-GP 23 del Trackhouse Racing e Franco Morbidelli (Ducati Pramac). Gara difficile per il VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio si è subito ritirato per un problema tecnico, mentre Marco Bezzecchi ha chiuso 13esimo, dietro all’Aprilia RS-GP 24 di Miguel Oliveira e alla KTM di Brad Binder.

La prima moto non europea in classifica è la Yamaha di Fabio Quartararo, che ha chiuso 15esimo davanti al team-mate Alex Rins, con quest’ultimo che lo scorso anno vinse la gara con la Honda.

A proposito della casa dell’ala dorata, da dimenticare la prestazione di tutti i suoi piloti. Nakagami e Zarco sono finiti a terra, mentre Luca Marini ha chiuso 17esimo e ultimo e Joan Mir si è ritirato.

In attesa della gara di domani, Martin allunga in Campionato, portando il suo vantaggio su Bastianini a 24 punti. Terzo in classifica Brad Binder staccato di 25 lunghezze, mentre Bagnaia è quarto a 28 punti.

