MotoGP | GP Austin Sprint Race, Marini: “Gara complicata”

MotoGP GP Austin Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tapa del Motomondiale 2024, in 17esima posizione.

Il pilota ha dichiarato che la gara è stata complicata a causa di problemi di chattering sulla sua moto, una sensazione mai sperimentata prima. Tuttavia, si è mostrato fiducioso nel poter risolvere il problema in vista della prossima giornata di gara. Marini ha sottolineato l’importanza di sfruttare al massimo il tempo in pista per testare diverse impostazioni e lavorare a stretto contatto con il team per trovare soluzioni. Guardando al futuro, ha evidenziato l’impegno nel comprendere come affrontare la gara di domenica e pianificare lo sviluppo della moto nelle prossime settimane.

Dichiarazioni Luca Marini GP Austin Honda Repsol MotoGP 2024

“Per noi è stata una gara complicata. Non ho mai avuto questa sensazione con il chattering sulla moto, ma penso che io e la squadra possiamo sistemare il problema per domani. Nella posizione in cui ci troviamo, la cosa migliore che possiamo fare è continuare a provare diverse impostazioni e sfruttare al massimo il tempo in pista. Ora lavoreremo nuovamente con la squadra per capire cosa possiamo fare domenica e anche come potremo lavorare sullo sviluppo nelle prossime settimane”.

