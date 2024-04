MotoGP | GP Austin Sprint Race, Alex Marquez: “Difficile tornare a galla dopo un contatto”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in 14esima posizione.

Giornata da dimenticare per Alex Marquez. Il numero #73 brilla solo in Q1 dove passa il “taglio”, ma poi è costretto ad una gara in difesa dalla casella numero 12. Domani la gara a 20 giri con Marc Marquez che scatterà dalla terza posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Austin MotoGP 2024

“Un tocco con un altro pilota alla curva numero 2 ha complicato ulteriormente le cose dopo una Q2 già di suo non fortunatissima. Da lì è stato difficile tornare a galla. Testa bassa e lavorare, domani abbiamo una gara lunga e abbiamo il passo per dire la nostra”.

