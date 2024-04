MotoGP | GP Austin Sprint Race, Di Giannantonio: “Una gara molto più corta del previsto”

MotoGP GP Austin Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024.

Epilogo anzi tempo, proprio nel corso del primo giro, per Fabio, ottavo in griglia. Dopo un buono spunto alla partenza, un problema tecnico mette fine alla sua Sprint e alle sue possibilità di rimonta quando era in P7.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Austin MotoGP 2024

“Una gara molto più corta del previsto: sono partito bene, alla prima curva ero in una buona posizione, ma poi nel rettilineo ho iniziato a capire che qualcosa non andava sulla moto. Un vero peccato, oltre il problema tecnico, ho perso la possibilità di raccogliere dati. Dobbiamo essere positivi, domani abbiamo un’altra chance e sarò più fresco, dal punto di vista fisico, rispetto agli altri. Possiamo fare bene.”

5/5 - (15 votes)