MotoGP | GP Austin Day 1, Rins: “Stiamo lavorando molto duramente”

GP Austin MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, con il 18esimo tempo.

Il pilota della Yamaha, ha condiviso le sue impressioni dopo la prima giornata di prove libere, sottolineando il duro lavoro del team nel cercare di migliorare le prestazioni della moto. Rins ha ammesso che è stato difficile trovare la velocità ottimale fin dalle prime sessioni di libere, evidenziando particolarmente le difficoltà nel cambio di direzione e nel frenare bruscamente. Tuttavia, ha assicurato che il team sta lavorando duramente per individuare soluzioni a questi problemi. Nonostante le sfide incontrate, Rins ha descritto la giornata come positiva per il numero di giri effettuati e le diverse configurazioni testate sulla moto. Attualmente, il focus è sull’analisi dei dati raccolti per selezionare il miglior pacchetto possibile in vista della qualifica e dello Sprint di domani.

Dichiarazioni Alex Rins GP Austin MotoGP 2024

“Stiamo lavorando molto duramente. Abbiamo iniziato le FP1 ed è stato un po’ difficile trovare il modo migliore per essere veloci. Faccio fatica nel cambio di direzione. Questa non è una novità, ma questa volta ho anche trovato abbastanza difficile fermare la moto in frenata brusca. Ma stiamo lavorando per trovare una soluzione, sicuramente. Vediamo. Oggi è stata una buona giornata in termini di giri e di provare diverse cose sulla moto. Quindi, in questo momento dobbiamo analizzare e selezionare il pacchetto migliore per la qualifica e lo Sprint di domani.”

