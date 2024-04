MotoGP | GP Austin Day 1, Quartararo: “È stato più difficile di quanto ci aspettassimo”

GP Austin MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, con il 17esimo tempo.

Il pilota della Yamaha ha discusso delle sfide affrontate dopo la prima giornata di prove libere, ammettendo che è stato più difficile del previsto. Quartararo ha sottolineato gli sforzi del team nel tentativo di migliorare la gestione delle curve, ma ha riconosciuto che non hanno ottenuto i risultati sperati. Nonostante i tempi di oggi non siano stati all’altezza delle aspettative, Quartararo rimane ottimista per il futuro, sperando di trovare piccoli miglioramenti nel feeling della moto durante le sessioni successive. Ha anche evidenziato alcuni punti positivi, come la velocità massima raggiunta e la maggiore maneggevolezza della moto nelle curve lente grazie a miglioramenti aerodinamici. Quartararo si è espresso fiducioso nel fatto che il team riuscirà presto a fare il passo desiderato per migliorare le prestazioni complessive.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Austin MotoGP 2024

“È stato più difficile di quanto ci aspettassimo. Abbiamo provato tante cose oggi per cercare di trovare più curva rispetto a questa mattina, ma non ce l’abbiamo fatta. Ci aspettavamo che i tempi fossero un po’ migliori e non così lontani dalla vetta. Ma vediamo domani. Speriamo di poter trovare piccole cose per migliorare il feeling. La velocità massima è un punto positivo. Siamo riusciti a giocare un po’ di più con la potenza oggi, soprattutto nelle curve lente. Abbiamo un po’ più di aerodinamica, ma dobbiamo migliorare la curva. Sento che presto faremo il passo che desideriamo.”

