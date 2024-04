MotoGP | GP Austin Day 1, Bastianini: “Sono abbastanza contento”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, con l’ottavo tempo.

Bastianini è rimasto nelle posizioni di vertice per quasi tutta la durata del turno pomeridiano, non riuscendo però a migliorarsi nel finale. Il suo crono di 2:02.144 gli è valso comunque un posto nei primi dieci, fondamentale per poter ambire alle prime file in Q2, che avranno inizio domani alle 11:15 ora locale (le 18:15 in Italia).

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Austin MotoGP 2024

“Sono abbastanza contento della giornata di oggi, soprattutto del passo gara che ci ha visto tra i tre più veloci. Nel time attack c’è da migliorare e sento che è il punto in cui faccio più fatica. C’è anche da dire che nell’ultima uscita ho sofferto la presenza di un pilota che mi precedeva e c’era molto traffico in pista. Spero di andare più forte domani e partire davanti sarà molto importante. Continuiamo a lavorare e dare il massimo, migliorando passo dopo passo.”

