MotoGP | GP Austin Day 1, Alex Marquez: “Non è stata una giornata semplice”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, con il 13esimo tempo.

Poco brillante brillante la giornata di Alex Marquez, con una scivolata in mattinata (curva 15) e un 13º piazzamento finale che significa Q1 domani. Con la top 10 a 150 millesimi di secondi c’è da guardare con fiducia al sabato a stelle e strisce che riprenderà domani a partire dalle 17:10 ora italiana.

Dichiarazioni Alex Marquez MotoGP 2024

“Non è stata una giornata semplice. Siamo migliorati questo pomeriggio ma non è stato sufficiente. Ho fatto anche un errore in curva 1 nel giro più importante della giornata e nonostante quello abbiamo chiuso a nulla dalla top10 e dalla Q2. Facciamo fatica nei cambi di direzione e in frenata la moto si muove tanto… Sono dettagli ma dobbiamo lavorarci”.

