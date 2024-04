MotoGP | GP Austin Day 1, Acosta: “Siamo di nuovo in Q2, su una delle piste più difficili del campionato”

MotoGP KTM Tech3 – Il rookie Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, con il quinto tempo

Il pilota del Team GASGAS, Pedro Acosta, ha espresso soddisfazione per essere riuscito a qualificarsi per la Q2 su una delle piste più impegnative del campionato di MotoGP. Acosta ha sottolineato che questa è la prima volta che affronta questa pista su una MotoGP, quindi è stato un compito nuovo e difficile. Nonostante le sfide, ha evidenziato dei progressi significativi tra le sessioni mattutina e pomeridiana. Tuttavia, Acosta ha anche riconosciuto che ci sono ancora dei dettagli da perfezionare in alcune parti del circuito in vista della Sprint di domani

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Austin MotoGP 2024

“Siamo di nuovo in Q2, su una delle piste più difficili del campionato, quindi siamo molto felici! È la prima volta che veniamo qui in sella a una MotoGP, è tutto nuovo e diverso, quindi il compito non è stato facile Comunque tra la mattina e il pomeriggio abbiamo fatto dei passi davvero belli, ma abbiamo ancora del lavoro da fare in vista della Sprint di domani, perché ci mancano alcune cose in alcune zone della pista.”