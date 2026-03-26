MotoGP | GP Austin, Bagnaia: “Tracciato particolare, bello e tecnico”

Pecco Bagnaia non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e dopo due gare è tredicesimo nella classifica iridata con soli 10 punti.

Il tre volte iridato non è ancora riuscito a mettere insieme il “puzzle” per essere competitivo nel weekend di gara. Il feeling con la nuova Desmosedici GP 26 è migliore rispetto a quello avuto con la GP 25, ma le troppe cadute sia in qualifica che in gara non gli hanno ancora permesso di lottare per il vertice.

Ora arriva Austin, un tracciato che il pilota di Chivasso ha definito bello, particolare, tecnico nel tratto guidato, e fisicamente molto molto impegnativo.

Lo scorso anno il weekend di gara andò molto bene, dopo la terza posizione della Sprint Race arrivò la vittoria nella gara della domenica, questo anche grazie alla caduta del leader della gara, il suo team-mate Marc Marquez.

Ecco cosa ha detto il #63 della “Rossa” di Borgo Panigale che spera di rivivere le belle sensazioni della gara dello scorso anno.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP delle Americhe Austin MotoGP 2026

“Mi piace sempre arrivare ad Austin. Mi piace l’atmosfera, la pista, le vibes degli Stati Uniti. Il tracciato è molto bello, particolare, tecnico nel tratto guidato, e fisicamente molto molto impegnativo. Nel 2025 abbiamo fatto molto bene qui con il podio nella SPRINT e poi la vittoria nella gara di domenica. Un bellissimo ricordo che ci stimola a lavorare ancora di più per tornare nelle posizioni di testa.”

Il GP delle Americhe arriva in un momento delicato per Bagnaia, che ha bisogno di un’inversione di tendenza per non perdere ulteriore terreno in classifica. Le prime due gare hanno mostrato un pilota veloce solo a tratti. Le cadute, soprattutto quelle in qualifica, hanno compromesso la possibilità di partire nelle posizioni che contano, costringendolo a gare in rimonta spesso troppo complicate da gestire.

Austin, però, rappresenta una pista che può aiutarlo a ritrovare fiducia. Il Circuit of The Americas è uno dei tracciati più tecnici del calendario: alterna sezioni guidate molto impegnative a frenate violente e cambi di direzione rapidissimi. È un circuito che mette alla prova la preparazione fisica dei piloti e la stabilità della moto, due aspetti che Bagnaia ha sempre saputo interpretare bene quando si trova nelle condizioni ideali.

La vittoria dello scorso anno è un ricordo importante, non solo per il risultato in sé, ma per il modo in cui era arrivata. Bagnaia aveva mostrato un passo gara solido, una gestione perfetta delle gomme e una lucidità che oggi sembra smarrita. Ritrovare quelle sensazioni potrebbe essere la chiave per rimettere in moto la sua stagione. La GP 26, pur essendo più stabile e prevedibile della versione precedente, richiede ancora un adattamento completo, soprattutto nella gestione dell’anteriore, punto critico per il pilota piemontese.

Statistiche Francesco Bagnaia

GP disputati: 236 (131 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito Austin

Paese: Stati Uniti d’America

Nome: Circuit of the Americas

Record del circuito: Viñales (Aprilia), 02:00.864 – 2024

Velocità massima: Viñales (Aprilia), 356.4 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 5,51 km

Durata della gara sprint: 10 giri

Durata della gara: 19 giri

Curve: 20 (9 a destra, 11 a sinistra)

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