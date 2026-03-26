MotoGP | GP Austin 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Austin – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, per ascoltare le dichiarazioni dei piloti presenti alla Conferenza Stampa del Gran Premio delle Americhe. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 18:00, per non perdervi le parole dei protagonisti.

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Austin dalle 18

18:22 Con MotoGP Social termina la Conferenza Stampa. Vi ringraziamo per averci seguito! Buona serata

Today's #MotoGPSocial is all about the fans! 🤗 Let's hear some of the riders' favourite fan stories 🫶#USGP 🇺🇸 https://t.co/IywmK3XQYe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2026

18:20 Opinioni su problemi Goiania

Marquez: “La cosa importante era arrivare con una mentalità aperta”

Di Giannantonio: “Le condizioni difficili erano da prevedere. La pista ha iniziato a deteriorarsi ma non si poteva capire prima, hanno fatto un buon lavoro nel mettere questa pista nel calendario”

Bezzecchi: “Si è sempre fatto un ottimo lavoro per proteggerci. Non posso lamentarmi, eravamo tutti nella stessa situazione”

19:20 Marquez: “Con tutte queste curve devi avere almeno tre stili di guida differenti”

18:19 Di Giannantonio: “Ti impegna mentalmente con così tante curve”

18:18 Bezzecchi: “Pista molto lunga con 20 curve, il primo settore è molto fisico. Non hai mai un momento per respirare”

18:17 Di Giannantonio: “Mi sono divertito tanto con Marc in Brasile, lotte aggressive ma pulite. Non è facile controllare ogni aspetto della moto”

18:16 Marquez: “Quattro anni fa abbiamo iniziato con nuove regole ma il campionato MotoGP ha bisogno di tanti costruttori e piloti competitivi. Se hai tanti colori diversi sul podio è meglio”

18:14 Bezzecchi: “Mancano 40 gare, è troppo presto parlare. Io vorrei essere sempre competitivo con la mia squadra ma in questo momento non voglio riempirmi la testa con questi pensieri”

18:13 Marquez: “Ogni gara è importante e quando c’è un pilota così importante come Marco, diventa difficile fermarlo. Noi faremo il nostro lavoro. Devo solo essere paziente”

18:08 Marc Marquez: “Lo scorso anno abbiamo iniziato la stagione diversamente, con una forma migliore. Stiamo cercando di migliorare il feeling, l’obiettivo per le prossime gare è proprio questo. Austin si adatta al mio stile ma i primi settori sono piuttosto fisici, lotterò sempre allo stesso livello. Mi manca il feeling, devo essere più costante sui tempi sul giro. Ci serve, costanza. Penso che nelle prossime gare l’obiettivo sarà quello. Pista che amo ma nelle ultime stagioni non mi ha regalato il successo. Marco arriva da quattro vittorie consecutive, è lui il favorito e io cercherò di fermare la sua performance. Fabio è molto veloce e noi cercheremo di concentrarci sul nostro lavoro”

18:05 Fabio Di Giannantonio: “Fantastico essere qui. Mi piace tanto questa pista, il primo settore è molto bello. Ogni anno sono entusiasta quando guido qui, voglio godermi il weekend. Ho sottovalutato il problema alla spalla, lunedì ho avuto dolore ma non voglio che sia una scusa. Siamo concentrati e andrà tutto bene”

18:02 Marco Bezzecchi: “Mi sento bene, ottimo momento. Ora si riparte da zero, ogni gara è un capitolo nuovo. Mi piace molto la pista, il luogo è fantastico. Non vedo l’ora di salire in moto. Ogni anno è una situazione unica, non so cosa aspettarmi. Marc è sempre stato fantastico qui, non sarà un weekend facile ma cercheremo di fare il massimo e vedremo se funzionerà. Cerchiamo di fare il nostro lavoro”

18:00 Inizia la conferenza stampa!