MotoGP | GP Austin, Marquez: “E’ una delle piste che preferisco”

Marc Marquez ha un feeling particolare con il tracciato di Austin, dove vinse già all’esordio nel 2013. Da lì sono arrivate altre cinque vittorie consecutive, un’ altra nel 2021 e anche qualche caduta mentre era leader.

Per il nove volte iridato della Ducati quello del COTA è una delle piste preferite, che gli ha regalato nel corso degli anni tante soddisfazioni e memorie indelebili.

Lo scorso anno vinse la Sprint Race del sabato, mentre nella gara “lunga” della domenica cadde mentre era saldamente in testa. Provò a risalire in sella ma la mancanza della pedana lo costrinse al ritiro.

Austin 2026 arriva dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile e dopo il quarto posto nella gara della domenica. La vetta della classifica iridata occupata da Marco Bezzecchi è lontana 22 punti e il #93 della casa di Borgo Panigale proverà a ridurre il gap.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP delle Americhe Austin MotoGP 2026

“Austin è sicuramente uno dei tracciati che preferisco. Molto tecnico, impegnativo a livello fisico, ma che mi ha dato nel corso degli anni tante soddisfazioni e memorie indelebili. Lo scorso anno, la gara ha regalato emozioni fortissime. Dalla griglia fino alla caduta, ma eravamo davvero competitivi. Quest’anno arriviamo qui dopo un buon weekend in Brasile, con la vittoria nella Sprint e una gara nel complesso buona.”

Il ritorno di Marquez ad Austin rappresenta uno dei momenti più attesi di questo inizio di stagione. Il COTA è, a tutti gli effetti, il suo “territorio di caccia”: un tracciato dove ha costruito parte della sua leggenda e dove, per anni, è stato praticamente imbattibile. Le sue sette vittorie in MotoGP, unite a prestazioni spesso dominanti, hanno trasformato Austin in una sorta di seconda casa sportiva per il campione di Cervera.

Il layout del circuito si adatta perfettamente alle sue caratteristiche: staccate violente, cambi di direzione rapidissimi, curve cieche e sezioni tecniche che richiedono sensibilità e aggressività allo stesso tempo. Marquez ha sempre saputo interpretare questi elementi meglio di chiunque altro, sfruttando la sua capacità di frenare tardissimo e di mantenere un controllo millimetrico dell’anteriore. Anche nei momenti più difficili della sua carriera, Austin è rimasta una costante, un luogo dove ritrovare fiducia e velocità.

Il pubblico americano, da sempre caloroso nei suoi confronti, rappresenterà un ulteriore stimolo. Marquez ha un rapporto speciale con gli appassionati del COTA, che lo hanno visto crescere, vincere e cadere, sempre con lo stesso spirito combattivo. E proprio questo spirito sarà fondamentale per affrontare un weekend che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua stagione.

Austin 2026 non è solo un’altra gara: per Marquez è una sfida personale, un’occasione per dimostrare che il “Re del COTA” è ancora pronto a lottare per il trono.

Statistiche Marc Marquez

GP disputati: 287 (209 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 16

Pole position: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito Austin

Paese: Stati Uniti d’America

Nome: Circuit of the Americas

Record del circuito: Viñales (Aprilia), 02:00.864 – 2024

Velocità massima: Viñales (Aprilia), 356.4 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 5,51 km

Durata della gara sprint: 10 giri

Durata della gara: 19 giri

Curve: 20 (9 a destra, 11 a sinistra)

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