MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Vinales: “Siamo stati veloci”

MotoGP Gp Assen Olanda Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Scattato molto bene dalla terza fila, ha prima dovuto allargare la traiettoria alla curva 1 per poi venire coinvolto negli screzi di inizio gara. La sua rimonta si è fermata al settimo posto ma il passo messo in mostra quando ha potuto girare senza dover battagliare lo rende assai fiducioso per la corsa di domani.

Dichiarazione Maverick Vinales Gp Assen Day 1 MotoGP 2023

“Sono contento, è stata una buona gara, perché siamo stati veloci e in grado di fare bei sorpassi, quando ho potuto tenere il mio passo ho girato intorno al 32 e mezzo che è un ritmo col quale giocarsi le posizioni del podio. Ho fatto anche una buona partenza ma ho frenato troppo tardi alla prima curva e sono rimasto coinvolto nella bagarre perdendo posizioni ma poi ho recuperato molto bene. Naturalmente c’è ancora qualcosa da capire e da migliorare ma abbiamo la velocità per stare davanti”.