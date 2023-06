MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Alex Marquez: “Ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare”

MotoGP Gp Olanda Gresini Racing – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Dopo una partenza non perfetta, lo spagnolo è stato costretto alla rimonta che l’ha portato ad agguantare l’ultimo punto disponibile.

Dichiarazione Alex Marquez Gp Olanda MotoGP 2023

“Purtroppo nel primo giro ho fatto un primo settore da dimenticare. Dalla curva 1 alla 5 ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare e ho perso tantissimo. Abbiamo bisogno di qualcosina in più a livello di feeling, e domani nel warm up lavoreremo in quest’ottica. Un punto è sempre meglio di nulla, ma è ovvio che dobbiamo e possiamo puntare a posizioni più alte”.

5/5 - (1 vote)