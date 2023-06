MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Morbidelli: “Finora è stato un fine settimana difficile”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in 15esima posizione.

Continua il weekend difficile del pilota italo-brasiliano. Il #21 dopo aver mancato l’accesso diretto alla Q2 è scattato dalla 15esima casella. Nella Sprint, come nel resto del weekend, il feeling non è arrivato e si è dovuto accontentare delle lotta a centro gruppo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Finora è stato un fine settimana difficile per noi. Non trovo il giusto feeling con la moto e sono lento in alcuni tratti del tracciato. Ho perso molto tempo lì e non posso fare nulla per recuperare. Ma abbiamo alcune soluzioni per domani. Vediamo se pagheranno.”