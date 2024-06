MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Quartararo: “Oggi è andata un po’ meglio”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda in settima posizione.

Quartararo ha iniziato lo Sprint dalla P13 ma si è portato nella top 10 in pochissimo tempo. Sono successe molte cose tutte insieme all’inizio del secondo giro. El Diablo ha superato Franco Morbidelli ma è stato superato da Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez è caduto alla curva 2. Gli eventi hanno fatto sì che il francese si stabilizzasse al nono posto. In confronto, il resto dello Sprint è stato piuttosto tranquillo per l’uomo Yamaha. Con un distacco sostanziale che si stava formando rispetto ai piloti davanti a lui e ai rivali dietro di lui, Quartararo ha continuato a spingere costantemente. Il finale dello Sprint ha avuto qualche colpo di scena, però. Una caduta tardiva di Aleix Espargaró all’ultimo giro e una penalità di 3 secondi per Alex Marquez per non aver rispettato una penalità di long-lap hanno portato Quartararo al settimo posto nella classifica Sprint, a 10.828 secondi dal vincitore.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Oggi è andata un po’ meglio. Ma, come ho detto prima, il nuovo motore sarà migliore in altre gare. Lì noteremo di più il miglioramento. Ma penso che siamo riusciti a fare una grande gara Sprint. Al momento, stiamo guardando i primi 5 o i primi 6, e oggi non eravamo così lontani. Partire da questa posizione, P13, non è stato facile, e possiamo essere piuttosto contenti di oggi. Stiamo migliorando passo dopo passo, anche se non si vede all’esterno. La gara di domani sarà lunga. La Sprint di oggi è stata già fisicamente impegnativa. Quindi, speriamo che vada bene per la gara. È difficile, anche per le gomme e tutto il resto. Adesso, dobbiamo verificare cosa possiamo fare, e speriamo di poter ottenere un grande risultato anche domani.”

4.5/5 - (2 votes)