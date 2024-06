MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Acosta: “Sapevamo non sarebbe stata una tappa facile”

MotoGP KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda in decima posizione.

Dopo aver perso un biglietto diretto per la Q2 nelle prove libere di venerdì è riuscito a superare la tagliola della Q1 ha chiuso le qualifiche scattando dalla decima casella. Rimasto un po’ bloccato alla prima curva nella SPR ha perso alcune posizioni al primo giro. Grazie anche alle cadute è riuscito a rimontare fino alla decima piazza.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Fin dall’inizio sapevamo che Assen non sarebbe stata una tappa facile per me. Devo dire che abbiamo fatto passi molto interessanti oggi dopo aver faticato un po’ nel primo giorno. Questa mattina ci sentivamo bene nelle FP2 e poi anche in qualifica, nello sprint avevamo un buon ritmo, eravamo molto più veloci e competitivi rispetto a ieri, ma abbiamo avuto un piccolo problema al posteriore fin dal primo giro, che mi ha causato un po’ di perdita di stabilità. Ma non è stato così facile! Studieremo tutto stasera e ci assicureremo di arrivare alla gara principale completamente preparati.”

4.5/5 - (2 votes)