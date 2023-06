MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Binder: “E’ stata una buona gara”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 KTM – Epilogo amaro per Brad Binder al termine della Sprint Race valida per il Gran Premio d’Olanda, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nonostante una corsa vista stabilmente nelle posizioni di vertice della graduatoria, il sudafricano – terzo sul traguardo – è scivolato indietro di tre posizioni a causa di una penalità inflitta dai commissari per aver oltrepassato troppe volte i track limits. Un finale amaro che il portacolori della KTM cercherà di riscattare nella corsa di domani.

Dichiarazioni Brad Binder Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Ho fatto del mio meglio e penso di aver concluso una buona gara. Mi sarebbe piaciuto salire sul podio, ma purtroppo ho toccato il verde oltre il cordolo durante l’ultimo giro. In moto non me ne sono reso conto, anche se penso sia stato per pochi millimetri. In ogni caso è andata così, penseremo a domani. E’ frustrante, perchè dalla moto non riesci a rendertene conto, anzi… direi che in un paio d’occasione penso di aver perso la moto e proprio per questo sono finito fuori. Ma comunque, domani è un altro giorno”.