MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Miller: “Ritmo ok, ma dobbiamo migliorare qualcosa”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 KTM – Jack Miller a caccia di risposte al termine della Sprint Race valida per il Gran Premio d’Olanda, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. Nonostante il buon feeling del venerdì, l’australiano non è riuscito a fare meglio della 12° piazza nella mini-gara del sabato, faticando e non poco in termini di ritmo e confidenza con la RC16. Una condizione non soddisfacente che dovrà spingerlo, insieme alla squadra, a migliorare in vista della gara vera e propria di domani.

Dichiarazioni Jack Miller Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“La qualifica è stata complicata a causa di alcune vibrazioni alla moto. Stiamo cercando di capire i motivi che hanno provocato tutto ciò. Nelle libere ero abbastanza a mio agio con la moto, ma in Q2 mi è mancato quel pizzico di fiducia che mi serviva per concludere più avanti. Il primo giro inoltre è stato un caos, anche se fortunatamente siamo riusciti ad uscirne indenni. Il ritmo è ok, ma dobbiamo trovare un pò di stabilità in vista di domani. Se riusciremo a fare ciò potremo lottare per qualcosa di buono”.