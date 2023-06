MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Di Giannantonio: “Dobbiamo migliorare in partenza”

MotoGP Gp Olanda Gresini Racing – Fabio Di Giannantonio è caduto nel corso della Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota romano è caduto dopo pochi giri mentre cercava di rimontare dopo una partenza non brillante.

Dichiarazione Fabio Di Giannantonio Gp Olanda MotoGP 2023

“Dobbiamo migliorare in partenza, questo è ovvio. Ho perso subito tante posizioni, ma in un giro avevo già superato quattro piloti… Ero dietro a Nakagami con il passo per riportarmi sul gruppetto della zona punti, ma entrando alla 11 ho perso la moto e mi sono girato su me stesso. Un peccato ma domani sarà un’altra storia”.

5/5 - (1 vote)