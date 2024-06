MotoGP | GP Assen Sprint Race, Marini: “All’inizio sentivo già qualcosa di strano”

MotoGP GP Olanda Assen Repsol Honda – Luca Marini non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda.

Il Gp del pilota pesare è durato solo pochi giri prima che lo sia Honda lo costringesse al ritiro per un problema tecnico.

Dichiarazioni Luca Marini GP Olanda Assen Honda Repsol MotoGP 2024

“All’inizio sentivo già qualcosa di strano con la moto e dopo un giro sono dovuto rientrare ai box. Volevo capire il fronte difficile, quindi ho provato a continuare ma era chiaro che non ci riuscivamo. La squadra indagherà a fondo su quanto accaduto, ma sappiamo già che domani non ci saranno problemi: questo è sempre positivo. Possiamo imparare molto dallo Sprint quindi in soli due giri abbiamo perso alcuni dati, soprattutto per quanto riguarda le gomme. Vediamo cosa possiamo fare domani”.

