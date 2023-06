MotoGP | Gp Assen, Marini: “Ci sono tantissimi piloti in grado di poter dire la loro”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Luca Marini dopo aver chiuso il Gp di Germania in quinta posizione, punta in alto in occasione del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Sensazioni più che positive per Luca, sempre a suo agio sulla pista olandese, e consapevole di poter avvicinare ulteriormente il podio in questo ultimo GP di giugno. Sesto in classifica (89 punti ndr), lavorerà sodo con Marco per confermare il secondo posto tra le squadre (215 punti ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Preview Olanda Assen MotoGP 2023

“Sono contento di fare subito un’altra gara, avere tanti GP in fila è una cosa che mi piace. Arriviamo ad Assen, un tracciato tra i miei preferiti in assoluto e dove sono sempre riuscito ad andare forte. Quest’anno sarà un po’ diverso: ci sono tantissimi piloti in grado di poter dire la loro tra Sprint e gara e spero di essere lì con loro per poter chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Sarà forse una gara più di gruppo rispetto al Sachsenring e questo significherà un gran divertimento per tutti nel caso. ”