MotoGP | Gp Assen, Bezzecchi: “Spero di essere da subito competitivo”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo aver chiuso il Gp Germania in quarta posizione, in Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, punta al podio.

Per la prima volta sul podio in MotoGP lo scorso anno qui ad Assen, Marco, fermo a pochissimi decimi dal terzo posto al Sachsenring, tornerà in pista per confermarsi tra i protagonisti della prima parte di stagione (P3 nella generale con 126 punti ndr) e chiudere in crescendo.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview Olanda Assen MotoGP 2023

“Nel complesso in Germania ho chiuso in crescendo: avevo da subito il giro veloce, ma sono riuscito a sistemare il passo proprio a ridosso della gara. Ad Assen spero di essere da subito competitivo invece. Il TT è da sempre un tracciato tra i miei preferiti: guai a pensare che sia una pista facile, è velocissima, vero, ma anche estremamente tecnica. Proprio qui l’anno scorso, ho vissuto uno dei giorni più significativi per la mia carriera da pilota e anche per questo non vedo l’ora di tornare in pista motivato a fare bene. Non lasciamo nulla al caso e lavoriamo sodo.”