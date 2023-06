MotoGP | Gp Assen 2023: gli orari TV Sky e TV8 del Gran Premio d’Olanda

MotoGP Gp Olanda Assen – I piloti del Motomondiale non si fermano e dopo il Gran Premio di Germania corso al Sachsenring, tornano subito in pista: prossima tappa Assen, per il Gran Premio d’Olanda, ottavo round del Motomondiale 2023, ultima prima della pausa estiva; si tornerà poi in pista nel primo weekend di agosto, a Silverstone.

In Germania è continuato il dominio della Ducati, cinque moto nei primi cinque posti, otto nei primi nove con il solo Miller su KTM ad interrompere il dominio della “Rossa” a due ruote.

La cattedrale di Assen ci dirà se Jorge Martin è veramente un pretendente al titolo. Il pilota del Team Pramac Ducati ha battuto il Campione in carica Pecco Bagnaia sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica e ora si trova a 16 punti dal piemontese.

Nell’Università delle moto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) proverà a tornare sul podio, mentre Enea Bastianini (Ducati Factory), dovrà confermare i progressi visti al Sachsenring.

Sarò difficile contenere il dominio della Ducati, ci proveranno sicuramente i piloti KTM Jack Miller e Brad Binder, mentre Honda e Yamaha sembrano essersi perse e non vedono la luce in fondo al tunnel.

Marc Marquez dopo le tante cadute del weekend del Sachsenring e la rinuncia alla gara, tornerà in pista ad Assen ma sarà difficile che il #93 riesca a battagliare con le Ducati, visto lo scarsissimo feeling con la Honda RC213V. Stesso discorso per Fabio Quartararo, che in Germania ha chiuso 13esimo, anche dietro al team-mate Franco Morbidelli.

Parliamo ora di Aprilia, la casa veneta era partita con fare “bellicosi” e i test erano stati molto promettenti. Purtroppo sino ad ora i risultati sono stati al di sotto delle aspettative sia da parte di Aleix Espargarò che di Maverick Vinales, entrambi sono chiamati al riscatto.

Meteo Gp Olanda MotoGP 2023

Le previsioni danno tempo incerto per tutto il weekend come da copione nei Paesi Bassi, ma al momento sembra scongiurata la pioggia

Info Gp Olanda

Il circuito di Assen misura 4.5 km e conta 6 curve a sinistra e 12 a desta. La pista è una pietra miliare del Motomondiale, anche se rispetto alla sua prima edizione, che si correva nelle strade aperte al traffico, negli anni ha cambiato più volte faccia, andando a perdere quelli che erano i sui punti caratteristici che gli valsero il nome di Università delle moto. Su questa pista, dei piloti in attività, il record di vittorie in classe regina spetta a Valentino Rossi, a quota 7.

Orari Gp Olanda MotoGP 2023

Venerdì 23 giugno

FP1 Moto3 9:00 – 9:35

FP1 Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

FP2 Moto3 13:15 – 13:50

FP2 Moto2 14:05 – 14:45

FP2 MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 24 Giugno

FP3 Moto3 08:40 – 09:10

FP3 Moto2 09:25 – 09:55

FP3 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 25 Giugno

Warm Up MotoGP 09:45 – 09:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp d’Olanda

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo . Anche TV8, trasmetterà in diretta qualifiche, Sprint Race e gare delle tre categorie.

