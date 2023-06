MotoGP | GP Assen, la partenza della Sprint [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights – Vi riportiamo la partenza e il primo giro della Sprint valida per il Gran Premio d’Olanda, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Grazie ad un’ottimo stacco frizione, Bagnaia è riuscito a superare curva 1 al comando, lasciandosi al comando il “solito” Brad Binder (KTM superba in fase di start) e il pole man Marco Bezzecchi, bravo comunque a restare in scia ai piloti di vertice. Tanti contatti a centro-gruppo, tra cui quello che ha costretto Miguel Oliveira a scivolare nelle posizioni di rincalzo della classifica.

Appuntamento a domani, in diretta dalle 14.00 su Sky Sport MotoGP HD, per la diretta della gara vera e propria di questo fine settimana del motomondiale in Olanda.