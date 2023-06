MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Bastianini: “Non ho colpito Marini, ha voluto resistere all’esterno”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Bastianini partito dalla retrovie dopo l’incidente in Q1, dove è stato tamponato da Marquez, è riuscito a recuperare diverse posizioni, lottando nel finale con Marini. Queste le parole del riminese ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Tutto a posto con Marc, è stata un’incomprensione. Si è distratto e mi ha colpito. Prima della gara mi ha chiesto scusa e sono contento del gesto. La gara è stata bella, ma stamattina non è andata bene e sapevo sarebbe stata una gara difficile. Abbiamo fatto un bello step rispetto alla mattina e stiamo iniziando a capire qualcosa. Sapevo che questa pista sarebbe stata difficile e sto faticando fisicamente. Piano piano sto tornado sù. Con Marini io l’ho passato all’interno e lui ha voluto resistere all’esterno e poi è passato sul verde. Non la penso come lui, nessun contatto. Domani è più lunga, farò più fatica, ma nel lungo raggio vado meglio, vediamo di fare qualcosa di più.”

