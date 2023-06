MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Quartararo: “Bello tenere il passo di quelli davanti”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è stato autore di un bel sabato al TT di Assen, dove si sono svolte qualifiche e Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa della MotoGP 2023.

In qualifica “El Diablo” ha centrato la seconda fila quarto tempo, mentre nella Sprint Race complice anche una penalità inflitta a Brad Binder, è salito sul terzo gradino del podio. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“E’ stato bello tenere il passo di quelli davanti e non finire troppo lontano dal vincitore. Cercheremo di fare una bella gara anche domani. Con questa moto perdiamo molto fuori dall’ultima curva, alla 5 e alla 8, vanno via e non è facile sorpassarli. Abbiamo un passo simile, ma facciamo traiettorie diverse. Quando giro da solo posso tenere un buon passo, così come accaduto nelle FP3 ma poi in gara è difficile sorpassare. In Yamaha stanno lavorando ma non per la seconda parte di stagione ma per il prossimo anno. Spero che stiano lavorando intensamente. Per quanto riguarda il piede infortunato mentre facevo jogging non mi da particolarmente fastidio, vedremo domani in gara.”