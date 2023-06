MotoGP | GP Assen, il duello Bagnaia-Bezzecchi nella Sprint [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Bezzecchi-Bagnaia – Vi riportiamo il duello tra Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia nella Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Poco dopo la metà della mini-gara del sabato, l’italiano della VR46 e il campione del mondo in carica della Ducati ufficiali si sono contesi la leadership della corsa, imbastendo un bel duello che nei fatti – anche se a distanza – è proseguito fino alla bandiera a scacchi. Dopo il sorpasso, infatti, il “Bez” non è mai riuscito a portare il proprio vantaggio sopra il secondo, visto che sia lui, che “Pecco”, si sono sfidati a suon di giri veloci.

Una sfida entusiasmante che siamo certi si ripeterà anche nella gara principale di domani. Appuntamento a domani, in diretta dalle 14.00 su Sky Sport MotoGP HD, per la diretta della gara vera e propria di questo fine settimana del motomondiale in Olanda.