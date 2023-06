MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Marini: “Sanzione ingiusta, sono stato spinto fuori”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in decima posizione.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team partito dalla prima fila ha avuto problemi all’anteriore per tutta la gara. Nel finale è rimasto coinvolto in una bagarre con Bastianini e dopo aver toccato il verde è stato sanzionato con due posizioni di penalità.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Molto peggio rispetto a stamattina, non avevo feeling. Molto meglio la qualifica. Domani dobbiamo lavorare per cercare di capire e migliorare. Non ho capito la penalità, All’ultimo giro sono stato colpito e sono stato costretto a tagliare la curva, però mi hanno dato due posizioni di penalità. Dobbiamo chiarire. Oggi mi mancava fiducia davanti, mi si chiudeva ovunque. Tutti mi passavano alla 15. Ero molto in difficoltà. Non dovremmo aver cambiato cose da questa mattina, quindi non capisco.”