MotoGP | Gp Assen Gara, Marini: “È stato weekend molto difficile”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Altro solido weekend per Luca, partito dalla terza casella dello schieramento. Dopo una prima fase di gara non facile, recupera fino al settimo posto e sale a 98 punti nella generale (P6 e P2 nella classifica dei Team con 256 punti ndr) alla vigilia del break estivo (prossima gara, British GP, 6 agosto ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Gara Olanda Assen MotoGP 2023

“È stato weekend molto difficile, ma abbiamo portato a casa un po’ di punti e questo va sempre bene. Ci è mancato qualcosa a livello di velocità, soprattutto nel settore 4 quando mi tiravo fuori dalla carena. Facevo davvero fatica a far curvare la moto, penso di avere un’idea su come risolvere questo problema, magari già per la prossima gara o sempre per questo tracciato nel futuro. Adesso facciamo un bel reset, godiamoci le vacanze, sarà un mese di relax e poi il matrimonio e gli allenamenti per tornare più competitivi a Silverstone.”