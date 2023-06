MotoGP | Gp Assen Gara, Vinales: “La scivolata ci sta quando si decide di provarci davvero”

MotoGP Gp Assen Olanda Aprilia Racing – Maverick Vinales è caduto nel corso del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

autore di una ottima partenza e, velocissimo, si è insediato in sesta posizione passando Oliveira, Marini e Miller. Ma, nel corso del quarto giro quando era attaccato al gruppetto che poi si è giocato vittoria e podio, una scivolata lo ha estromesso dalla gara e da un ruolo di sicuro protagonista. Rimangono le ottime sensazioni avute durante tutto il weekend e il buon comportamento, suo e della moto, in situazioni che in passato si erano rivelate difficili come la partenza.

Dichiarazione Maverick Vinales Gp Assen Gara MotoGP 2023

“È un weekend che mi lascia contento, anche per la gara. Sono partito veramente forte e frenato benissimo alla prima curva. Mi sentivo veramente forte sulla moto che funzionava molto bene, e così ho spinto tanto. La scivolata è arrivata perché ho perso l’anteriore e ci sta quando si decide di provarci davvero. Ma va bene così, dobbiamo continuare a cercare i limiti, spingendo al massimo la moto, e questo può accadere. Il nostro potenziale è evidente e quando riusciamo a sfruttarlo possiamo lottare per le primissime posizioni”.