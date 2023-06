MotoGP | Gp Assen Gara, Binder: “Mi dispiace per il team”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 KTM – Epilogo amaro per Brad Binder al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. Il sudafricano, come avvenuto ieri, ha perso la posizione sul podio per i “track limits”, scivolando dalla terza alla quarta posizione. Un finale deludente, ma che non rovina l’ottimo fine settimana portato avanti dalla KTM, soprattutto sul piano delle performance.

Dichiarazioni Brad Binder Sprint Race Olanda Assen MotoGP 2023

“Ad essere onesto mi dispiace per tutta la squadra. Hanno svolto un lavoro incredibile per tutto il fine settimana, garantendomi una moto veloce in ogni condizione di gara. La partenza è stata folle e in qualche modo siamo riusciti a far funzionare la gomma morbida fino alla fine. Potevamo ottenere due podi ad Assen, ma purtroppo non è andata così. Non mi sono neanche reso conto di aver toccato il verde. Mi dispiace, ma voglio considerare gli aspetti positivi di questo fine settimana. A Silverstone proveremo a ripeterci”.