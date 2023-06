MotoGP | Gp Assen Gara, Aleix Espargarò: “Sono contento di averci creduto fino alla fine”

MotoGP Gp Assen Olanda Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in terza posizione.

Dopo un contatto al via che l’ha costretto ad affrontare tutta la gara senza una ala, è riuscito a mantenere un ottimo ritmo chiudendo la gara alle spalle di Binder, penalizzato per aver toccato il verde all’ultima curva. Queste le parole a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazione Aleix Espargarò Gp Assen Gara MotoGP 2023

“Senza ala non andava molto bene, nelle curve a destra perdevo tanto. Non riuscivo a passare Binder l’unica cosa era mettere pressione. Mi dispiace per l’errore che ha commesso, ma le gare sono così, queste sono le regole. Sono contento di averci creduto fino alla fine perché ha pagato. Non ho visto che l’ala che penzolava. Me ne sono accorto dopo. Quando mi avvicinavo a Binder e Bezzecchi ho visto che ne avevo. Il passo era buono. Alla fine ho deciso di avvicinarmi di più e questa strategia ha funzionato.”