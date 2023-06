MotoGP | Gp Assen Gara, Bastianini: “Vado in vacanza con un po’ di amaro in bocca”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Enea Bastianini è stato vittima di una scivolata nel corso del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Bastianini partito dalla retrovie era stava facendo un ottima rimonta che molto probabilmente l’avrebbe portato a lottare per la top 5, ma una chiusura d’anteriore ha messo fine alla sue possibilità di chiudere in buona posizione. Queste le parole del riminese ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Olanda Assen MotoGP 2023

“Prima della pausa non ci voleva, stavamo facendo una bella gara, credo che avrei potuto recuperare di più, ma si è chiusa all’anteriore. devo dire che in questo weekend abbiamo avuto molti alti e bassi. Ieri ho fatto una bella gara e oggi stavo andando bene. Oggi avrei potuto fare un buon risultato, non so quanto. Il feeling era buono , ma mi manca ancora l’inserimento. Quando cerco di fare qualcosa di più mi si chiude. La moto si comporta diversamente rispetto alla vecchia. Bisogna sistemarsi e durante questo week end abbiamo fatto cose buone con un set-up tutto nuovo. Vado in vacanza con un po’ di amaro in bocca.”

