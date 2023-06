MotoGP | Gp Assen Gara, Bezzecchi: “La gomma soft sarebbe stata un azzardo”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d’Olanda cosa ieri ad Assen, ha chiuso secondo la gara “lunga” della domenica.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team non è mai riuscito ad impensierire il vincitore Pecco Bagnaia, ma ha avuto la meglio su un combattivo Brad Binder, con il sud-africano della KTM che hai poi chiuso quarto a causa di una penalità.

Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfono di Sky Sport, dove ha sottolineato come aver corso con la gomma media sia stata una scelta più conservativa rispetto alla soft più performante, ma non sicura sulla durata.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Olanda Assen MotoGP 2023

“Sono contento, sapevo che con la gomma media Pecco (Bagnaia) sarebbe stato più veloce, per questo sono contento del mio risultato. In gara ho fatto fatica a passare Brad (Binder) ha fatto l’elastico per molti giri, poi ho avuto un problema alla moto, negli ultimi sette giri vibrava moltissimo. Questa pista è un godimento e mi sono divertito molto. La moto nonostante quel problemino è andata bene, ho subito avuto un feeling fantastico. Ho passato Brad in un punto dove ci vuole coraggio e ho stretto i denti. Dalla scorsa stagione siamo cresciuti molto, sia io che la squadra. Abbiamo un rapporto bellissimo, ci divertiamo e lavoriamo. Siamo amici e questo fa la differenza. Per quanto riguarda la scelta della gomma, la soft sarebbe stato un azzardo, ma la media spinna di più ed è più difficile gestirla.”