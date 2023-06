MotoGP | Gp Assen Day 1, Vinales: “Soddisfatto di queste prime due sessioni”

MotoGP Gp Assen Olanda Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo.

Le prime due sessioni di prove MotoGP ad Assen hanno visto lo spagnolo saldamente in top-10 e quindi direttamente in Q2. Primo obiettivo raggiunto, ed anche sul fronte del ritmo Maverick han messo in mostra buone prestazioni. Il #12 ha chiuso la giornata con il quinto tempo, dopo essersi mostrato veloce in entrambi i turni sia in configurazione gara sia con gomme nuove.

Dichiarazione Maverick Vinales Gp Assen Day 1 MotoGP 2023

“Sono soddisfatto di queste prime due sessioni. Sono convinto, e lo dico sinceramente, che il nostro potenziale sia alto e non ancora totalmente esplorato. Un weekend difficile come quello del Sachsenring ci ha insegnato molto e dobbiamo sfruttarlo per migliorare, questo è lo spirito. L’obiettivo per domani è fare un bel giro in qualifica, voglio partire il più avanti possibile”.