MotoGP | Gp Assen Day 1, Alex Marquez: “Giornata produttiva”

MotoGP Gp Olanda Gresini Racing – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, con il 10esimo tempo.

Lo spagnolo è protagonista questa mattina con il terzo miglior tempo della fp1 e soffre in fp2 anche a causa del forte vento del pomeriggio. Lo Alex migliora si il suo crono personale tra le due sessioni, ma di appena una manciata di millesimi: 10ª piazza finale sufficiente comunque per acciuffare una Q2 che da tranquillità.

Dichiarazione Alex Marquez Gp Olanda MotoGP 2023

“È stata una giornata produttiva senza dubbio anche se nel pomeriggio abbiamo sofferto un po’ di più per il vento. Ho faticato un po’ ma fortunatamente siamo riusciti ad entrare in Q2. Domani dobbiamo lavorare bene e capire come migliorare: sicuramente ci manca un po’ di feeling sull’anteriore ma sono fiducioso”.

5/5 - (1 vote)