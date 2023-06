MotoGP | Gp Assen Day 1, Aleix Espargarò: “Bene essere in Q2”

MotoGP Gp Assen Olanda Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, con il settimo tempo.

Entrambe le sessioni del venerdì sono state positive per il pilota spagnolo che centra un accesso diretto in Q2, nonostante il traffico nel giro veloce, fondamentale in vista della sprint Race di sabato.

Dichiarazione Aleix Espargarò Gp Assen Day 1 MotoGP 2023

“Bene essere in Q2, peccato per il mio giro veloce dove ho perso molto tempo dietro a Morbidelli, poi mi sono dovuto rilanciare ma non avevo più il miglior grip della gomma nuova. In ogni caso mi sto trovando bene, non era per nulla facile essere veloci oggi. Ci sarà da analizzare bene i dati per scegliere la gomma giusta, i riferimenti dello scorso anno sembrano non essere indicativi sotto questo punto di vista”.