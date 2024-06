MotoGP | Gp Assen Day 1, Quartararo: “Il nuovo motore funziona abbastanza bene”

MotoGP Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda con l’undicesimo tempo.

Il francese, dopo l’ottimo test a Valencia, ha iniziato la prima sessione di libere con un ottimo tempo. El Diablo ha utilizzato la sessione di prove libere di un’ora per apportare alcune modifiche al set-up prima di metterli alla prova nel time attack. Il miglior tempo di Quartararo, 1’32.054 ottenuto al giro 22/25, gli ha fatto perdere per un soffio un posto in Q2. Ha ottenuto l’11° posto, a 0,714 secondi dal miglior tempo di oggi.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Abbiamo avuto qualche bandiera gialla, ma sappiamo che la nostra posizione attuale è tra il 9° e il 12° posto. Dobbiamo cercare di accelerare un po’ per entrare più facilmente in Q2. Sfortunatamente, oggi siamo fuori dalla Q2. Il nuovo motore funziona abbastanza bene, ma qui ad Assen, questa non è una pista in cui questo motore farà una grande differenza. Per me, su piste come l’Austria e Misano questo motore sarà migliore. Stiamo anche lavorando ancora sulla sterzata e sull’agilità. Dobbiamo fare la migliore qualifica possibile domani e la migliore gara Sprint possibile. Onestamente, sono super felice che Pramac Racing si unisca a Yamaha. L’anno scorso hanno vinto il titolo a squadre. Cogliamo questa opportunità per lavorare con loro e avere altre due Yamaha in pista l’anno prossimo è fantastico, per essere più veloci e raccogliere più dati. Quindi, sono super felice che Pramac si unisca a noi.”

