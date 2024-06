MotoGP | Gp Assen Day 1, Alex Marquez: “Mi sono sentito subito comodo”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda con il terzo tempo.

Buone premesse per il pilota spagnolo che domani potrà concentrarsi sul lavoro nel passo gara e potrà puntare alle prime file della griglia di partenza del Gp di Assen.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Questa mattina sono salito sulla moto ed era come se non avessimo mai smesso di correre. Mi sono sentito subito comodo, cosa che non è successa invece nel pomeriggio. Sappiamo il perché e domani lavoreremo su quello. Pecco e Maverick sono davanti a tutti, soprattutto il primo. Difficile arrivare al suo livello, ma possiamo apprendere anche da lui”.

