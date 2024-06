MotoGP | Gp Assen Day 1, Rins: “Abbiamo avuto difficoltà con il controllo della trazione”

MotoGP Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda con il 14esimo tempo.

Rins non è riuscito a trovare il ritmo che cercava al mattino nelle FP1 e ha lavorato soprattutto sull’elettronica. Ha concluso la sessione al 16° posto e ha continuato a lottare nel pomeriggio. Lo spagnolo desiderava trovare un miglioramento del tempo nelle prove. Dopo aver apportato alcune modifiche al setting per adattarlo meglio alla pista, ha fatto progressi. Negli ultimi minuti, durante il time attack, è entrato brevemente nella top 10. Tuttavia, il suo miglior risultato, un 1’32.203, realizzato al giro 23/26, lo ha portato in 14a posizione nella classifica dei tempi, a 0.863 dal primo. .

Dichiarazioni Alex Rins Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“È andata un po’ meglio di stamattina. Le FP1 sono state un po’ caotiche per noi. Abbiamo avuto difficoltà con il controllo della trazione e abbiamo trascorso la maggior parte della sessione a cercare di impostare meglio l’elettronica. Ma questo pomeriggio siamo migliorati un po’. Ho avuto tempo di lavorare sul set-up e abbiamo cambiato un po’ la moto. Mi sentivo un po’ meglio e un po’ più a mio agio, ma siamo ancora lontani dalla top 10. Vediamo domani. Dobbiamo continuare a lavorare. Vediamo se possiamo avvicinarci sempre di più ai nostri rivali e fare un buon QP così da poter iniziare bene lo Sprint e la Gara. Sono molto emozionato che il Pramac Racing Team si unisca a noi. Avremo più dati in futuro con cui lavorare se avremo altre due moto in pista, quindi è una buona notizia. So già dalle stagioni precedenti che è fantastico avere dati provenienti da altri piloti con stili di guida diversi, quindi sarà importante.”

