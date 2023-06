MotoGP | Gp Assen Day 1, Di Giannantonio: “Abbiamo fatto abbastanza fatica”

MotoGP Gp Olanda Gresini Racing – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, con il 18esimo tempo.

Per l’italiano c’è ancora da trovare il miglior feeling con la Desmosedici e domani sarà costretto ancora alla Q1. Un peccato per il numero #49 che questa mattina era stato per gran parte della sessione tra i migliori 10.

Dichiarazione Fabio Di Giannantonio Gp Olanda MotoGP 2023

“Mi aspettavo di partire più vicino ai migliori invece abbiamo fatto abbastanza fatica. Dobbiamo migliorare in generale, ma abbiamo margine per farlo e in quest’ottica le fp3 saranno fondamentali domani anche se il lavoro inizia subito con l’analisi dei dati per provare a centrare una Q2 che è sicuramente alla nostra portata”.

