MotoGP | Gp Assen Day 1, Marini: “Peccato per il mio ultimo tentativo”

MotoGP GP Olanda Assen Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso in Top Ten la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha ottenuto il nono tempo a meno di mezzo secondo dalla vetta, esattamente 0.406s. Nell’ultimo tentativo stava andando molto forte ma ha perso il posteriore della sua Ducati Desmosedici GP alla curva 12 e non è riuscito a migliorarsi.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 Olanda Assen MotoGP 2023

“Nel complesso una buona giornata: peccato per il mio ultimo tentativo, ho perso il dietro alla curva 12 e non sono riuscito a migliorarmi. In ogni caso, abbiamo centrato la Q2, che era il nostro obiettivo per la giornata. A livello di feeling, sono contento dello step in aventi tra le due sessioni, ma perdiamo 2/3 decimi sul passo rispetto ai più veloci. Lavoriamo sodo per la qualifica perché sarà cruciale per il risultato finale del weekend.”