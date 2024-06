MotoGP | Gp Assen Day 1, Acosta: “Non è stata una delle giornate più facili”

MotoGP KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda con il sedicesimo tempo.

Il tracciato olandese non è uno dei più favorevoli storicamente per il #31, ma la giornata di apertura ha portato a pensare che le statistiche potessero essere corrette. Al suo debutto al TT, nel primo turno di libere, nella classe regina, Acosta era 14° con un 1’33.283, ed è stato l’ultimo pilota a meno di un secondo dal leader della sessione. Nella sessione del pomeriggio, il debuttante è riuscito a fare miglioramenti significativi guadagnando poco più di un secondo, rimanendo provvisoriamente nella top 10 fino alla sessione time attack. Con i tempi che scendevano, il giovane Squalo si è ritrovato fuori dalla top 10, ma mentre tutti i suoi settori miglioravano, una bandiera gialla ha visto annullare il suo giro veloce.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Non è stata una delle giornate più facili, e le prove sono state un po’ confuse con il momento Miller-Martin e la bandiera gialla alla fine. La moto è sembrata un po’ instabile oggi, quindi abbiamo alcune aree da migliorare, ovvero la La cosa più importante per me è che Brad Binder fosse competitivo oggi, quindi analizzeremo i suoi dati in modo da poter arrivare ben preparati domani. In termini di tempi sul giro, penso che abbiamo più velocità di quella che stiamo mostrando adesso, quindi vedremo se ce la faremo possiamo mettere insieme le cose stasera e avere una bella giornata domani.”

